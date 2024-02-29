Музыкант с шестью любовницами решил завести седьмую

Американский музыкальный продюсер LX Xander решил завести седьмую любовницу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

У музыканта уже есть шесть любовниц, причем все они знают друг о друге, общаются между собой и нередко вместе встречаются с ним — однако, как объясняет артист, не все одновременно, а максимум по трое.

Традиционная моногамия не особенно подходит мне и моему способу функционирования как человеческого существа. Беречь всю любовь и чувства для единственного человека — это не по мне

LX Xander музыкальный продюсер с шестью любовницами

По словам LX Xander, он всегда ищет новых любовниц и не планирует останавливаться, пока их меньше десяти. С десятью любовницами, как ему кажется, будет непросто.

Музыкант признает, что многие не одобряют его образ жизни, причем 90 процентов критики, которую он слышит, исходит от мужчин. LX Xander шутит, что хотел бы к 80 годам превратиться в подобие Хью Хефнера — основателя журнала Playboy, который даже в старости жил в окружении множества моделей.

Ранее вдова основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал призналась, что не была влюблена в супруга. По словам молодой вдовы, между ними был серьезный дисбаланс власти, а ценой за попадание в мир «успешных людей» оказалась необходимость «спать с восьмидесятилетним».