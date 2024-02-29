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12:00, 29 февраля 2024Среда обитания

В России перестанут предсказывать погоду по западным данным

Глава Росгидромета: РФ полностью откажется от данных с западных метеоспутников

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Российские синоптики перестанут предсказывать погоду по западным данным. Об отказе от использования информации с европейских метеоспутников с 2024 года сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков после запуска «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» №2-4. Его слова приводит ТАСС.

По словам руководителя ведомства, прежде тесное сотрудничество с европейскими коллегами практически прекратилось. Однако нехватку прогностических данных удалось восполнить благодаря «Роскосмосу». В ближайшем будущем российские метеорологи смогут полностью отказаться от применения в работе сведений системы EUMETSAT, убежден Шумаков.

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Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-4 был запущен с ракетой «Союз» 29 февраля с космодрома Восточный. Как сообщается, аппарат сможет вести наблюдение сквозь облака, анализировать состояние акватории морей и океанов, в частности, Северного морского пути, а также прогнозировать ледовую обстановку. Поможет спутник и в решении экологических проблем, заявляют эксперты.

В январе первую коммерческую ракету запустили в Китае. Аппарат Gravity-1 вывел на околоземную орбиту группировку метеорологических спутников. Помимо наблюдения за погодой, устройство занимается мониторингом изменений в атмосфере планеты.

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      Виктория Клабукова
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