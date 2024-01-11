В Китае впервые запустили коммерческую ракету Gravity-1 со спутниками Yunyao-1

В Китае впервые запустили коммерческую ракету Gravity-1 с тремя спутниками Yunyao-1 №18, №19 и №20. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск носителя состоялся в 13:30 по пекинскому времени (в 08:30 по московскому времени) с платформы в Желтом море недалеко от города Хайян восточной провинции Шаньдун.

Назначение космических аппаратов — наблюдение за погодой и изменениями в атмосфере Земли.

Ранее китайская твердотопливная трехступенчатая ракета Kuaizhou-1А успешно вывела на околоземную орбиту предназначенный для изучения космоса и проведения экспериментов спутник Tianxing-1 02 Star.