В Китае запустили спутник для изучения космоса

Ракета Kuaizhou-1А вывела спутник Tianxing-1 02 Star для изучения космоса

Китайская твердотопливная трехступенчатая ракета Kuaizhou-1А успешно вывела на околоземную орбиту предназначенный для изучения космоса и проведения экспериментов спутник Tianxing-1 02 Star. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск носителя состоялся в 11:52 по пекинскому времени (в 06:52 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Ранее Китай и Евросоюз запустили совместный зонд «Эйнштейн», предназначенный для изучения рентгеновского излучения в космосе. Старт ракеты CZ-2C с космическим аппаратом с космодрома Сичан на юго-западе КНР состоялся 9 января в 15:03 по местному времени (в 10:03 по московскому времени).