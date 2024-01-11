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09:30, 11 января 2024Наука и техника

В Китае запустили спутник для изучения космоса

Ракета Kuaizhou-1А вывела спутник Tianxing-1 02 Star для изучения космоса

Фото: Wang Jiangbo / Xinhua / Globallookpess.com

Китайская твердотопливная трехступенчатая ракета Kuaizhou-1А успешно вывела на околоземную орбиту предназначенный для изучения космоса и проведения экспериментов спутник Tianxing-1 02 Star. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск носителя состоялся в 11:52 по пекинскому времени (в 06:52 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Ранее Китай и Евросоюз запустили совместный зонд «Эйнштейн», предназначенный для изучения рентгеновского излучения в космосе. Старт ракеты CZ-2C с космическим аппаратом с космодрома Сичан на юго-западе КНР состоялся 9 января в 15:03 по местному времени (в 10:03 по московскому времени).

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      Иван Потапов
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