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14:33, 9 января 2024Наука и техника

Запущен китайско-европейский зонд «Эйнштейн»

Запущен китайско-европейский рентгеновский зонд «Эйнштейн»

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Китай и Евросоюз запустили совместный зонд «Эйнштейн», предназначенный для изучения рентгеновского излучения в космосе. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Пуск ракеты CZ-2C космическим аппаратом (КА) с космодрома Сичан на юго-западе КНР состоялся в 15:03 по местному времени (в 10:03 по московскому времени).

Оснащенный двумя рентгеновскими телескопами КА позволит получить более полное представление о происходящих во Вселенной процессах. Проект «Эйнштейн» реализуется Академией наук Китая, Европейским космическим агентством и Институтом внеземной физики Общества Макса Планка.

В декабре Китай третий раз запустил возвращаемый экспериментальный космоплан.

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      Иван Потапов
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