Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:05, 29 февраля 2024Экономика

Минфин найдет средства на новые поручения Путина

Силуанов: дополнительные расходы будут заложены в бюджет на трехлетний период

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Необходимые средства для реализации новых поручений президента России Владимира Путина, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля, будут найдены. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Эти дополнительные расходы будут учтены и заложены при подготовке бюджета на трехлетний период, сказал глава ведомства. Он уточнил, что все предложения по расходам будут представлены в весеннюю сессию и будут обсуждаться с рынком и бизнесом. «Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», — сказал Силуанов.

Материалы по теме:
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024

«Новые цели, которые были поставлены президентом, новые нацпроекты для реализации целей, безусловно, также найдут финансовое обеспечение», — подчеркнул глава Минфина.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России будет запущен еще один новый национальный проект под названием «Кадры». Российский лидер подчеркнул, что нужно укрепить связку всех уровней образования, они должны работать на общий результат. По его словам, в этом случае особенно важно участие будущих работодателей.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      Иностранец получил суровый приговор за сбитого россиянина

      Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях

      Песков объяснил появление международной повестки в послании Путина

      Российский боец рассказал о многодневном выживании в тылу противника в Авдеевке

      На Android появится альтернатива Face ID

      Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту и попали на видео

      Фильм «Приключения Петрова и Васечкина» переснимут

      Армения заявила о готовности вступить в ЕС

      Врачи развеяли популярный миф о витаминах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше