Минфин найдет средства на новые поручения Путина

Силуанов: дополнительные расходы будут заложены в бюджет на трехлетний период

Необходимые средства для реализации новых поручений президента России Владимира Путина, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля, будут найдены. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Эти дополнительные расходы будут учтены и заложены при подготовке бюджета на трехлетний период, сказал глава ведомства. Он уточнил, что все предложения по расходам будут представлены в весеннюю сессию и будут обсуждаться с рынком и бизнесом. «Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», — сказал Силуанов.

«Новые цели, которые были поставлены президентом, новые нацпроекты для реализации целей, безусловно, также найдут финансовое обеспечение», — подчеркнул глава Минфина.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России будет запущен еще один новый национальный проект под названием «Кадры». Российский лидер подчеркнул, что нужно укрепить связку всех уровней образования, они должны работать на общий результат. По его словам, в этом случае особенно важно участие будущих работодателей.