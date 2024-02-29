Путин заявил о запуске еще одного нацпроекта

Путин заявил о запуске в России нацпроекта «Кадры»

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будет запущен еще один новый национальный проект под названием «Кадры». Трансляция выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что нужно укрепить связку всех уровней образования, они должны работать на общий результат. В этом случае, по его словам, особенно важно участие будущих работодателей.

Путин уточнил, что уже с этого учебного года во всех школах развернута система профориентации.

Ранее Путин поручил запустить нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Президент поручил кабмину сделать это до конца текущего года.