Путин поручил запустить новый нацпроект

Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до конца 2024 года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Cчитаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию», — сказал глава государства.

Путин отметил, что рассчитывает на участие в этой работе медицинского и научного сообщества.

