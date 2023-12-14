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14:44, 14 декабря 2023Россия

Путин пообещал развивать первичное звено медицины

Путин: развитие первичного звена медицины включат в президентскую программу

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Развитие первичного звена медицины включат в президентскую программу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совмещенной с Прямой линией пресс-конференции. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Российский лидер сообщил, что модернизация этой сферы здравоохранения продолжится.

«Строятся ФАПы, но, наверное, этого недостаточно. Мы продлим программу», — пообещал Владимир Путин.

Ранее Путин заявлял, что к 2024 году необходимо обеспечить стопроцентный уровень доступности первичного звена здравоохранения. Глава государства отмечал, что в связи с увеличением средней продолжительности жизни растет и число людей с тяжелыми заболеваниями.

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      Марк Леонов
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