Муж простил ударившую его ножом жену и признался ей в любви

The Thaiger: в Таиланде мужчина простил ударившую его ножом жену

В Таиланде женщина ударила мужа ножом в плечо, получила его прощение и избежала наказания. Об этом сообщает The Thaiger.

39-летняя Суканья Гым Манюэн из провинции Сурин напала на 59-летнего Чайвата Нока Муанми, когда распивала с ним спиртные напитки. В какой-то момент мужчина начал приставать к жене и та пришла в ярость, схватила нож и ударила его в плечо за домогательства. Вскоре о произошедшем стало известно соседу супругов. Он попытался остановить сильное кровотечение у Муанми.

Затем на помощь к мужчине приехали спасатели. Манюэн сразу призналась, что нанесла ранение мужу, и извинилась перед ним. Она заявила, что хотела пошутить, когда грозилась порезать его ножом, и не ожидала, что нанесет ему серьезную травму. Муанми, в свою очередь, заявил полиции, что простил жену и не собирается выдвигать против нее обвинения. Более того, он признался ей в любви, отметив, что ссора лишь укрепила их отношения. Он также заявил, что хочет прожить с ней всю оставшуюся жизнь.

По словам соседей супругов, это не первый подобный случай. Они рассказали, что муж и жена регулярно пьют спиртное, после чего ссорятся и нападают друг на друга. Так, незадолго до последней потасовки Муанми якобы ударил Манюэн ножом в голову в ходе очередной словесной перепалки.

Ранее сообщалось, что в США пожилую женщину арестовали за то, что она напала на мужа, избила и покусала его. Впоследствии выяснилось, что муж женщины получил открытку от любви своей юности, что разозлило ее.

