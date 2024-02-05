Пожилая женщина до крови покусала мужа из-за открытки от бывшей возлюбленной

В США 71-летняя жена покусала мужа из-за открытки от любви его юности

В США пожилую женщину арестовали за то, что она напала на мужа, избила и покусала его. Об этом сообщает NBC Miami.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, на севере Майами-Бич. В полицию поступил звонок от соседей пожилой пары. По словам звонивших, ссора в соседнем доме переросла в физическое насилие. Прибыв на место, правоохранители обнаружили там 71-летнюю Берту Ялтер и ее мужа. Мужчина был напуган, на его руках и животе были порезы и кровоточащие следы от зубов. После этого женщину взяли под стражу, а ее мужа госпитализировали.

Впоследствии выяснилось, что муж Ялтер получил открытку от любви своей юности — женщины, с которой он состоял в отношениях около 60 лет назад. Это привело его жену в ярость, несмотря на то что они поженились 52 года назад, то есть спустя 8 лет после разрыва мужчины с бывшей возлюбленной. Берта Ялтер попыталась задушить супруга подушкой, а также била его и кусала.

Согласно отчету полиции, часть нападения Ялтер попала на видео. Снял ли его сам муж женщины или соседи, не уточняется. Ялтер будут предъявлены обвинения в покушении на жизнь супруга, а также в нанесении побоев пожилому человеку.

Ранее сообщалось, что пенсионер из США не захотел есть блинчики, приготовленные женой, и напал на нее с ножом. По словам мужчины, жена убеждала его есть, чтобы набрать вес, а ему не хотелось блинчиков.