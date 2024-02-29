На Неделе моды показали одежду с карманом на лобке

На Неделе моды в Париже показали одежду с карманом на необычном месте. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) французского бренда.

На размещенных кадрах видно, что модели дефилируют в однотонных костюмах, состоящих из топов и брюк, и плащах, засунув одну руку в карман. При этом можно заметить, что данный элемент одежды расположен на лобке манекенщиц.

В разговоре с журналистами Vogue креативный директор марки Николя Ди Феличе объяснил, что старался продемонстрировать на подиуме чувственные образы. «Я хотел поработать над близостью. В каком-то смысле попытался воссоединиться с эмоциями», — пояснил модельер.

В январе сообщалось, что манекенщики в капроновых колготках вышли на подиум на Неделе мужской моды в Милане в рамках показа британского бренда JW Anderson. Тогда участники шоу предстали перед гостями в упомянутых прозрачных предметах гардероба черного цвета, которые надели поверх трусов.