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16:26, 29 февраля 2024Бывший СССР

На Украине обеспокоились прорывом обороны к лету

Bloomberg: Украина обеспокоилась, что Россия прорвет оборону к лету

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Украинские официальные лица обеспокоены тем, что российское наступление может набрать значительный импульс к лету, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов. Об этом пишет со ссылкой на украинские источники издание Bloomberg.

«В зависимости от результатов текущей кампании Россия решит, продолжать ли медленное, изматывающее наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара с целью прорыва украинских позиций этим летом», — передает издание, добавив, что в рядах украинцев и их союзников растет пессимизм в связи с успешными действиями российских войск в последнее время.

Главнокомандующий Александр Сырский, как сообщается на платформе, заявлял, что ошибки командующих фронтами усугубили проблемы, с которыми сталкивается оборона Украины близ Авдеевки.

Ранее лидер Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов указал на ошибки бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украны (ВСУ) Валерия Залужного. Владимир Зеленский принял правильное, по его мнению, решение, заменив Залужного.

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