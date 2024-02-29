На Украине рассказали о расследовании гибели помощника Залужного

ГБР Украины продолжает расследование гибели помощника Залужного Частякова

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины продолжает расследование гибели от взрыва гранаты помощника экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом рассказала «Украинская правда» со ссылкой на комментарий ведомства.

ГБР рассматривает несколько версий произошедшего, в их числе указаны нарушение правил обращения со взрывными устройствами и несчастный случай. Всего следствие допросило около двадцати свидетелей, провело три следственных эксперимента, а также истребовало и обработало ряд документов, в том числе составляющих государственную тайну.

В ведомстве также отметили, что процессуальное поведение подозреваемого Олега Тимченко, который преподнес Частякову гранаты, «пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства».

Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты 6 ноября 2023 года. Тогда он праздновал день рождения и распаковал подарок от своего коллеги Олега Тимченко, в котором оказалась бутылка виски и боевые гранаты.