Названа цена самой маленькой квартиры в России

Самая маленькая квартира в России площадью 6,5 кв. м стоит 2 миллиона рублей

Самая маленькая квартиры в России продается в Санкт-Петербурге за два миллиона рублей. Стоимость рекордно компактного жилья назвала газета «Аргументы и факты».

Площадь квартиры составляет 6,5 квадратного метра, она располагается на улице Чехова. В объявлении о продаже подчеркивается, что объект является отдельным кадастром, а не долей. В качестве главного преимущества лота отмечены высокие потолки в 2,8 метра. отделка и меблировка под ключ, наличие необходимых бытовых удобств, а также шаговая доступность метро.

Шеф-редактор бюллетеня «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин считает, что квартира найдет своего покупателя. «Стоимость недвижимости у нас постоянно растет, и в итоге мы приобретаем жилье все меньшей площади», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что самая дешевая студия в новостройке Санкт-Петербурга со сдачей в 2024 году подешевела. Теперь объект стоит 3,1 миллиона рублей.