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12:04, 29 февраля 2024Путешествия

Немецкие туристы подали в суд на пятизвездочный отель из-за узкой кровати

Молодожены подали в суд на пятизвездочный отель на Маврикии из-за узкой кровати

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Молодожены из Германии провели медовый месяц на Маврикии и по приезде подали в суд на отель из-за узкой кровати. Об этом сообщил окружной суд Ганновера.

Немецкие туристы пожаловались, что в номере была кровать шириной 140 сантиметров. По их мнению, для комфортного отдыха в пятизвездочном отеле каждому гостю необходимо пространство больше 70 сантиметров. Путешественники сочли поездку испорченной.

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Суд встал на сторону пары. Там заявили, что гостиница позиционирует себя как высококачественную и с удобной обстановкой, но по факту таких условий не предоставляет. Туристам присудили компенсацию: за время проживания в номере с узкой кроватью они получат 734,60 евро (около 73,5 тысячи рублей).

Пассажир American Airlines засудил авиакомпанию из-за испорченной в полете татуировки. Бортпроводник пролил на него горячий кофе, из-за чего путешественник получил ожоги второй степени.

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      Мария Борисова
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