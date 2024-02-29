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17:46, 29 февраля 2024Ценности

Невестка Виктории Бекхэм повторила ее старый образ и смутила пользователей сети

Фото: Affinitypicture / Backgrid USA / Legion-Media

Невестка дизайнера и бывшей участница поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм американская актриса Никола Пельтц повторила старый образ свекрови и смутила пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

29-летняя супруга Бруклина Бекхэма вышла в свет вместе с возлюбленным в приталенной кожаной мотокуртке черно-белого цвета с голубой полосой итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Также она надела прямые синие джинсы, ботинки на массивной платформе и солнцезащитные очки.

Известно, что в аналогичной куртке появилась на публике в 2001 году свекровь Пельтц. Так, Бекхэм сочетала предмет гардероба с расклешенными брюками из денима с заниженной талией и солнцезащитными очками.

Читатели издания высказались о кадрах под публикацией. «Думаю, это странно — хотеть быть похожей на мать своего мужа», «Бруклин называет ее мамочкой?», «Почему Никола хочет, чтобы ее сравнивали? Она его жена, а не мать!» — заявили юзеры.

В марте 2023 года Бруклин Бекхэм показал татуировку в честь жены, и ее высмеяли в сети со словами «как карикатура». Отмечается, что он пришел на шоу американской актрисы и певицы Дженнифер Хадсон, где похвастался указанным изображением.

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      Карина Черных
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