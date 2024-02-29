Нога Трампа вызвала удивление американцев

Newsweek: правая нога экс-президента США Трампа вызвала удивление американцев

Попавшая на видео правая нога экс-президента США Дональда Трампа вызвала удивление среди американцев, которые обеспокоилось здоровьем бывшего лидера страны. Об этом сообщает Newsweek.

«С тех пор, как Трамп решил снова баллотироваться на пост президента, критики высказывают предположения о его физическом состоянии. Люди в Интернете уделяют пристальное внимание его правой ноге, несмотря на то, что никогда не было никаких новостей о том, что с его конечностью что-то не так, или предположений о том, что бывший президент нездоров», — пишет издание.

Рон Филипковски, главный редактор независимого издания Meidas Touch, разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) видео с Трампом, подписав его: «Все еще волочит правую ногу». Пост собрал более 300 тысяч просмотров и множество комментариев обеспокоенных граждан.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон положительно оценил здоровье Трампа, заявив, что таким состоянием могут похвастаться лишь 10 процентов людей его возраста.