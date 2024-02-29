Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 29 февраля 2024Мир

Нога Трампа вызвала удивление американцев

Newsweek: правая нога экс-президента США Трампа вызвала удивление американцев

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Попавшая на видео правая нога экс-президента США Дональда Трампа вызвала удивление среди американцев, которые обеспокоилось здоровьем бывшего лидера страны. Об этом сообщает Newsweek.

«С тех пор, как Трамп решил снова баллотироваться на пост президента, критики высказывают предположения о его физическом состоянии. Люди в Интернете уделяют пристальное внимание его правой ноге, несмотря на то, что никогда не было никаких новостей о том, что с его конечностью что-то не так, или предположений о том, что бывший президент нездоров», — пишет издание.

Рон Филипковски, главный редактор независимого издания Meidas Touch, разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) видео с Трампом, подписав его: «Все еще волочит правую ногу». Пост собрал более 300 тысяч просмотров и множество комментариев обеспокоенных граждан.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон положительно оценил здоровье Трампа, заявив, что таким состоянием могут похвастаться лишь 10 процентов людей его возраста.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      Названа роль миротворцев в диалоге Молдавии и Приднестровья

      Волочкова раскрыла имя ставшего ее главной любовью миллиардера

      Иностранец получил суровый приговор за сбитого россиянина

      Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях

      Песков объяснил появление международной повестки в послании Путина

      Российский боец рассказал о многодневном выживании в тылу противника в Авдеевке

      На Android появится альтернатива Face ID

      Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту и попали на видео

      Фильм «Приключения Петрова и Васечкина» переснимут

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше