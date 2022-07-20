Бывший врач Белого дома оценил здоровье Трампа в преддверии выборов

Бывший врач Белого дома Джексон заявил об отличном здоровье Трампа

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон похвалил здоровье бывшего американского лидера Дональда Трампа в преддверии президентских выборов. Специалист заявил, что таким состоянием могут похвастаться лишь 10 процентов людей его возраста. Об этом сообщает Newsweek.

Журналист американского издания Newsmax отметил, что Джексон часто хвалил здоровье Трампа, когда еще работал врачом в Белом доме, и попросил республиканца точнее описать его состояние.

«У него отличное здоровье. (...) И люди удивляются, почему он такой здоровый, потому что, знаете ли, у него, как известно, не очень хорошая диета, и он мало занимается спортом, если не считать игры в гольф и тому подобного», — поделился такой оценкой Джексон. Он рассказал, что поставил Трампа на беговую дорожку и сделал ему стресс-тест сердечного ритма. Показатели, по его словам, были отличными.

Бывший врач Трампа резюмировал, что, придерживайся экс-президент правильной диеты, он прожил бы до 200 лет.

15 июля Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.

Ранее в июле стало известно, что Джексон просил американского президента Джо Байдена пройти тест на выявление когнитивных нарушений. Он также был одним из первых, кто открыто усомнился в том, что Байден продержится на своем посту четыре года.