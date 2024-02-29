Осквернившим воинский мемориал россиянам избрали меру пресечения

В Калининграде суд отправил под домашний арест осквернивших воинский мемориал

В Калининграде суд отправил под домашний арест жителя Екатеринбурга и жительницу Ижевска, которые обвиняются в осквернении воинского мемориала. О том, какую меру пресечения избрали осквернившим мемориал россиянам, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они будут под арестом до 27 апреля. Обвиняемым запрещается покидать жилье, общаться с участниками уголовного дела, вести переговоры по обстоятельствам, касающимся расследования, отправлять и получать посылки и письма. В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 244 («Надругательство над местами захоронения») УК РФ.

В ночь на 27 февраля обвиняемые танцевали у памятник 1200 гвардейцам, устроили там пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Их действия зафиксировали камерами видеонаблюдения.