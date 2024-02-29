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12:31, 29 февраля 2024Культура

Отец Леонида Агутина раскрыл местонахождение артиста

Отец Леонида Агутина заявил, что артист живет с ним на даче
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Отец российского эстрадного певца Леонида Агутина раскрыл местонахождение артиста. Его слова приводит NEWS.ru.

Николай Агутин отметил, что сын живет с ним на даче в Подмосковье. «Мы живем вместе на даче и видимся. Не так часто, потому что он бывает на гастролях, но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся», — сказал родственник певца, отметив, что супруга певца Анжелика Варум также проживает в России.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин порассуждал об отмене Леонида Агутина из-за того, что он четко не высказывает свою позицию относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. Медиаменеджер подчеркнул, что певец является талантливым музыкантом, который входит в топ-5 самых востребованных исполнителей страны.

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      Варвара Кошечкина
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