Пригожин порассуждал об отмене Агутина

Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания артиста об СВО

Продюсер Иосиф Пригожин порассуждал об отмене российского певца Леонида Агутина из-за того, что он четко не высказывает свою позицию относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. Его цитирует News.ru.

Медиаменеджер подчеркнул, что Агутин является талантливым музыкантом, который входит в топ-5 самых востребованных исполнителей страны. «Леонид Агутин — уважаемый музыкант, талантливейший. И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», — сказал он.

Ранее Иосиф Пригожин оценил, сможет ли актер Никита Кологривый сыграть политика Владимира Жириновского. По мнению продюсера, звезда «Слова пацана» справится с этой ролью «на все 100 процентов».