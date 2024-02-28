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19:44, 28 февраля 2024Культура

Пригожин порассуждал об отмене Агутина

Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания артиста об СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин порассуждал об отмене российского певца Леонида Агутина из-за того, что он четко не высказывает свою позицию относительно специальной военной операции (СВО) на Украине. Его цитирует News.ru.

Медиаменеджер подчеркнул, что Агутин является талантливым музыкантом, который входит в топ-5 самых востребованных исполнителей страны. «Леонид Агутин — уважаемый музыкант, талантливейший. И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», — сказал он.

Ранее Иосиф Пригожин оценил, сможет ли актер Никита Кологривый сыграть политика Владимира Жириновского. По мнению продюсера, звезда «Слова пацана» справится с этой ролью «на все 100 процентов».

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      Варвара Кошечкина
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