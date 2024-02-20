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10:33, 20 февраля 2024Культура

Пригожин оценил Кологривого в роли Жириновского

Продюсер Пригожин: Кологривый как никто подходит на роль Жириновского
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин оценил, сможет ли актер Никита Кологривый сыграть политика Владимира Жириновского. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

По мнению продюсера, звезда «Слова пацана» справится с этой ролью «на все 100 процентов». «Увековечить имя [Жириновского] логично, а Кологривый как никто подходит на эту роль. Блестящий выбор, правильный», — заявил продюсер.

Пригожин также положительно отозвался об идее снять биографическую картину о лидере ЛДПР. Он отметил, что Жириновский был «стопроцентным политиком», а также обладал эрудицией и чувством юмора. «Он действительно потрясающий был, и его не хватает. За свою жизнь я не встречал политиков такого уровня такого масштаба, который бы так точно формулировал правдивые вещи», — заключил он.

Ранее продюсер заявил, что не уважает ведущую и блогершу Анастасию Ивлееву.

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      Мария Рюрикова
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