Пригожин оценил Кологривого в роли Жириновского

Продюсер Пригожин: Кологривый как никто подходит на роль Жириновского

Продюсер Иосиф Пригожин оценил, сможет ли актер Никита Кологривый сыграть политика Владимира Жириновского. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

По мнению продюсера, звезда «Слова пацана» справится с этой ролью «на все 100 процентов». «Увековечить имя [Жириновского] логично, а Кологривый как никто подходит на эту роль. Блестящий выбор, правильный», — заявил продюсер.

Пригожин также положительно отозвался об идее снять биографическую картину о лидере ЛДПР. Он отметил, что Жириновский был «стопроцентным политиком», а также обладал эрудицией и чувством юмора. «Он действительно потрясающий был, и его не хватает. За свою жизнь я не встречал политиков такого уровня такого масштаба, который бы так точно формулировал правдивые вещи», — заключил он.

Ранее продюсер заявил, что не уважает ведущую и блогершу Анастасию Ивлееву.