Пригожин оценил Кологривого в роли Жириновского
Продюсер Иосиф Пригожин оценил, сможет ли актер Никита Кологривый сыграть политика Владимира Жириновского. Его слова приводит Teleprogramma.pro.
По мнению продюсера, звезда «Слова пацана» справится с этой ролью «на все 100 процентов». «Увековечить имя [Жириновского] логично, а Кологривый как никто подходит на эту роль. Блестящий выбор, правильный», — заявил продюсер.
Пригожин также положительно отозвался об идее снять биографическую картину о лидере ЛДПР. Он отметил, что Жириновский был «стопроцентным политиком», а также обладал эрудицией и чувством юмора. «Он действительно потрясающий был, и его не хватает. За свою жизнь я не встречал политиков такого уровня такого масштаба, который бы так точно формулировал правдивые вещи», — заключил он.
Ранее продюсер заявил, что не уважает ведущую и блогершу Анастасию Ивлееву.