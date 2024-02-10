Пригожин заявил о неуважении к Ивлеевой

Продюсер Пригожин назвал Ивлееву «самодурным персонажем»

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не уважает ведущую и блогершу Анастасию Ивлееву. Его слова приводит MK.RU.

По его мнению, участники «голой вечеринки» являются жертвами обстоятельств. «Я категорически не люблю госпожу Ивлееву, не уважаю ее, для меня она остается самодурным персонажем», — заявил Пригожин. Он также раскритиковал блогершу за то, что она надела «на задницу бриллиант за 24 миллиона» и« во имя хайпа делает все».

Ранее продюсер призвал прекратить травлю артистов, которые стали участниками «голой вечеринки». Пригожин также добавил, что гости скандального мероприятия давно осознали свои ошибки и сделали выводы.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.