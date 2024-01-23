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17:16, 23 января 2024Культура

Пригожин призвал прекратить травлю участников «голой вечеринки»

Продюсер Пригожин заявил, что участники «голой вечеринки» осознали свои ошибки

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю артистов, которые стали участниками «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с НСН.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что в отношении гостей мероприятия устраивают «показательные порки». Медиаменеджер согласился с ее мнением.

«Эту травлю устраивать не нужно, нужно ее остановить. Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться. Я старался не комментировать ничего про "голую вечеринку", но хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», — подчеркнул продюсер.

Пригожин добавил, что гости «голой вечеринки» давно осознали свои ошибки и сделали выводы: «"Охота на ведьм" — это очень плохая тенденция, все могут ошибаться. Всегда можно найти повод».

Он также отметил, что недавно одну из участниц мероприятия, Лолиту Милявскую, вновь начали подозревать «в чем-то». Пригожин напомнил, что исполнительница живет в России и давно сделала свой выбор.

Ранее российский актер Никита Джигурда прокомментировал «голую вечеринку» и назвал ошибку организовавшей ее Ивлеевой.

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      Анастасия Астахова
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