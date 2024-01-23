Пригожин призвал прекратить травлю участников «голой вечеринки»

Продюсер Пригожин заявил, что участники «голой вечеринки» осознали свои ошибки

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю артистов, которые стали участниками «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с НСН.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что в отношении гостей мероприятия устраивают «показательные порки». Медиаменеджер согласился с ее мнением.

«Эту травлю устраивать не нужно, нужно ее остановить. Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться. Я старался не комментировать ничего про "голую вечеринку", но хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», — подчеркнул продюсер.

Пригожин добавил, что гости «голой вечеринки» давно осознали свои ошибки и сделали выводы: «"Охота на ведьм" — это очень плохая тенденция, все могут ошибаться. Всегда можно найти повод».

Он также отметил, что недавно одну из участниц мероприятия, Лолиту Милявскую, вновь начали подозревать «в чем-то». Пригожин напомнил, что исполнительница живет в России и давно сделала свой выбор.

Ранее российский актер Никита Джигурда прокомментировал «голую вечеринку» и назвал ошибку организовавшей ее Ивлеевой.