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12:24, 23 января 2024Интернет и СМИ

Кудрявцева раскритиковала «показательную порку» звезд в России

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о показательной порке звезд в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известная телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что в России в отношении звезд устраивают «показательные порки», и раскритиковала такую практику. На эту тему она порассуждала в своем Telegram-канале.

Кудрявцева сочла, что в России устраивают охоту на звезд — рэперов, актеров, певцов и блогеров. «Это самые "опасные" преступники? Показательные порки, ну ок. Ну, что-то это уже перебор, мне кажется», — написала она.

По словам телеведущей, она понимает, что в России сейчас непростое время. Однако, по ее мнению, в отношении звезд, допустивших проступки, в стране наблюдаются перегибы.

Ранее стало известно, что суд арестовал блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, до 26 апреля. Такую меру пресечения ей избрали из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую отправили в СИЗО-6 в Печатниках. Перед этим в ее уголовном деле было установлено два новых эпизода.

9 января сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко. Причиной послужило видео, в котором Косенко бросил в сугроб двухмесячного сына.

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