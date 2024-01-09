Глава СК поручил возбудить дело в отношении бросившего ребенка в снег блогера

Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Косенко, бросившего ребенка в снег

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, который опубликовал в запрещенных в РФ социальных сетях видео, где бросает в снег двухмесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

С соответствующим обращением к главе СК обратились представители государственных органов и общественных институтов.

Вместе с тем Бастрыкин поручил следователям решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки, а также о выдаче блогера российским правоохранительным органам. В настоящее время мужчина находится за рубежом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил отправить Косенко под арест на 15 суток за опубликованное им видео.

