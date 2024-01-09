Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 9 января 2024Силовые структуры

Глава СК поручил возбудить дело в отношении бросившего ребенка в снег блогера

Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Косенко, бросившего ребенка в снег
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, который опубликовал в запрещенных в РФ социальных сетях видео, где бросает в снег двухмесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

С соответствующим обращением к главе СК обратились представители государственных органов и общественных институтов.

Вместе с тем Бастрыкин поручил следователям решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки, а также о выдаче блогера российским правоохранительным органам. В настоящее время мужчина находится за рубежом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил отправить Косенко под арест на 15 суток за опубликованное им видео.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали обстрелы территории России кассетными боеприпасами

      В ООН заявили о снижении цен на продукты в мире

      Аренда квартир в российских городах подорожала

      Дерматолог посоветовала людям с акне отказаться от одной процедуры

      Москвичи заявили в полицию на известный магазин из-за поранившей их сына шапки

      Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

      Стало известно о возможном визите Зеленского в Швейцарию

      Кулеба понадеялся на получение замороженных российских активов

      В Южной Корее приняли закон о запрете употребления собак в пищу

      Выступивший голым в поддержку вечеринки Ивлеевой певец задержан при попытке покинуть Россию. Что грозит лидеру «Щенков»?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости