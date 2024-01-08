В Госдуме обратили внимание на бросившего младенца в сугроб блогера

Милонов предложил назначить арест на 15 суток блогеру, бросившему сына в сугроб

Блогеру-миллионнику Сергею Косенко, бросившему своего двухмесячного сына в сугроб, следует назначить арест на 15 суток. Таким предложением в беседе с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Я не могу дать окончательную экспертную оценку, но мне показалось, что это не совсем правда, это не ребенок у него в руках. Это просто он так решил хайпануть. Но, честно говоря, это все дикий хайп. То есть одно дело, если бы он говорил: "смотрите, как я кидаю куклу в снег", а то он выдал, что это ребенок. Возможно, он и кинул муляж, напоминающий живого ребенка, а другой кинет живого ребенка», — обратил внимание Милонов.

По мнению парламентария, блогеры идут на необдуманные поступки только ради того, чтобы набрать подписчиков.

«Блогеры, как люди публичные, осуществляют через интернет некий призыв: если они это делают, значит, они допускают, что другие тоже будут так делать. То есть этот блогер призывает так обращаться с детьми. Все-таки я надеюсь искренне, что этот человек не настолько девиантен в сознании, чтобы всерьез детей кидать в сугробы», — заключил он.

Его не надо сажать в тюрьму надолго, но надо дать ему 15 суток. Я думаю, что он одумается Виталий Милонов депутат Госдумы

Ранее Косенко опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ) видео, на котором он бросает своего двухмесячного ребенка в высокий сугроб. Позже блогер объяснил, что на самом деле это была кукла, однако зрители заметили, как на кадрах младенец открывает глаза.

На скандал отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, заявив, что видео «разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях».

