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15:59, 8 января 2024Россия

Четырехмесячный младенец умер после игр с родителями

В Татарстане младенец умер после того, как родители подбрасывали его вверх

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Татарстане, в городе Зеленодольск 6 января погиб четырехмесячный младенец. Родители играли с малышом, подбрасывая его вверх, сообщает РЕН ТВ.

Прибывшие на место медики ничем помочь не смогли. После вскрытия оказалось, что ребенок умер от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

26-летнюю мать и ее 32-летнего сожителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее блогер-миллионник Сергей Косенко ради «самого популярного видео» бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. Мужчина высоко подкинул ребенка, и малыш приземлился в снег и буквально утонул в нем. Видео блогер опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Косенко объяснил, что на самом деле бросил в сугроб куклу, но зрители заметили, как на кадрах младенец открывает глаза. На скандал также отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, заявив, что видео «разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях».

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      Варвара Кошечкина
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