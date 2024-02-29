Отец Леонида Агутина рассказал об участии в карьере артиста

Композитор Николай Агутин помогал сыну выступать на разогреве у крупных артистов

Отец российского эстрадного певца Леонида Агутина рассказал о своем участии в карьере артиста. Его цитирует News.ru.

Николай Агутин поделился, что в начале творческого пути сына помогал пристроить его на разогрев к известным артистам. «Я готовил большие программы на стадионах и во дворцах спорта и брал его на разогрев к кому-то из известных артистов. В ту пору были популярны Дима Маликов, Юрий Антонов», — рассказал он.

Также после возвращения Агутина-младшего из армии композитор помог ему отобрать музыкальные композиции для выступлений.

Ранее Николай Агутин раскрыл местонахождение артиста. По его словам, сын живет с ним на даче в Подмосковье.