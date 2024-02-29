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14:25, 29 февраля 2024Силовые структуры

Отсидевшего полгода в СИЗО российского ученого оправдали

С отсидевшего полгода в СИЗО ученого Цветкова сняли обвинения

Кадр: РЕН ТВ

Правоохранители сняли все обвинения с отсидевшего полгода в СИЗО сотрудника Института биологии внутренних вод РАН Александра Цветкова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, уголовное дело в отношении ученого прекращено. Цветкова задержали около года назад в аэропорту Домодедово, когда он вернулся из очередной экспедиции. Камера распознавания лиц в аэропорту выявила сходство 55 процентов со старым фотороботом предполагаемого преступника, который совершил серию расправ 20 лет назад. Затем в деле появились показания неоднократно судимого мужчины, который называл ученого своим подельником.

При этом коллеги мужчины предоставили документы, которые подтверждали его невиновность — в моменты совершения преступлений он был в дальних командировках. Цветков также не подходил под описание, которое делал называвший его подельником мужчина.

Обвинение все равно утверждало, что сотрудник Российской Академии наук выпивал с рецидивистом у знакомого в Подмосковье, где и расправился со вторым, а потом поджег его дом. В тот же день он якобы расправился с пенсионеркой, а потом еще с двумя женщинами. Однако на местах преступлений не было найдено ни отпечатков пальцев ученого, ни каких-либо других его следов. Несмотря на это, Цветков провел полгода в СИЗО, а затем еще полгода был под домашним арестом.

Ранее бывшего директора Института проблем морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения Российской академии наук Александра Щербатюка осудили за злоупотребление должностными полномочиями.

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