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16:49, 29 февраля 2024Силовые структуры

Помилованного экс-участника СВО заподозрили в двойной расправе

В Якутии экс-участника СВО заподозрили в двойном убийстве и попытке поджога дома
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Якутии помилованного экс-участника СВО подозревают расправе над двумя жителями села Кутана и попытке поджечь дом, сообщает «Газета.ру».

По данным источника, в ночь на 24 февраля фигурант во время застолья поссорился с 34-летним знакомым и ударил его ломом по голове. После этого он отправился домой к 64-летней женщине, с которой у него был конфликт, и нанес ей топором удар по голове. Дом потерпевшей фигурант попытался сжечь. Его задержали при попытке скрыться. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что задержанный ранее был трижды судим. В 2020 году его приговорили к 9,5 года колонии за жестокую расправу, а в 2023 году он отправился в зону СВО.

Ранее сообщалось, что в Кировской области двое бойцов СВО везли в багажнике тело сбежавшего сослуживца.

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      Илона Палей
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