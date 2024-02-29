Помилованного экс-участника СВО заподозрили в двойной расправе

В Якутии экс-участника СВО заподозрили в двойном убийстве и попытке поджога дома

В Якутии помилованного экс-участника СВО подозревают расправе над двумя жителями села Кутана и попытке поджечь дом, сообщает «Газета.ру».

По данным источника, в ночь на 24 февраля фигурант во время застолья поссорился с 34-летним знакомым и ударил его ломом по голове. После этого он отправился домой к 64-летней женщине, с которой у него был конфликт, и нанес ей топором удар по голове. Дом потерпевшей фигурант попытался сжечь. Его задержали при попытке скрыться. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что задержанный ранее был трижды судим. В 2020 году его приговорили к 9,5 года колонии за жестокую расправу, а в 2023 году он отправился в зону СВО.

Ранее сообщалось, что в Кировской области двое бойцов СВО везли в багажнике тело сбежавшего сослуживца.