Порнозвезда рассказала об одном из самых нелепых казусов на съемках

Американская порнозвезда Дэни Дэниелс в подкасте Pillow Talk рассказала об одном из самых нелепых казусов, который произошел на съемке с ее участием. Видео выпуска доступно на YouTube.

По словам Дэниелс, в рамках сцены ее коллега-порноактер играл заключенного, а она — его возлюбленную. «По сюжету я писала ему письмо в спальне, а он сбежал из тюрьмы и должен был забраться ко мне в дом через окно», — пояснила она

Операторы должны были заснять снаружи дома, как порноактер залезает в комнату. Однако когда мужчина стал открывать окно, его окружил летавший неподалеку рой пчел, заявила Дэниелс. Ее коллега принялся бегать по площадке и отбиваться от насекомых.

«Его вроде бы не покусали. Я думаю, он просто увидел пчел и слетел с катушек, и я его понимаю», — добавила порнозвезда. Она указала, что в итоге сцену удалось снять так, как планировалось.

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