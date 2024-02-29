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04:09, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала об одном из самых нелепых казусов на съемках

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Американская порнозвезда Дэни Дэниелс в подкасте Pillow Talk рассказала об одном из самых нелепых казусов, который произошел на съемке с ее участием. Видео выпуска доступно на YouTube.

По словам Дэниелс, в рамках сцены ее коллега-порноактер играл заключенного, а она — его возлюбленную. «По сюжету я писала ему письмо в спальне, а он сбежал из тюрьмы и должен был забраться ко мне в дом через окно», — пояснила она

Операторы должны были заснять снаружи дома, как порноактер залезает в комнату. Однако когда мужчина стал открывать окно, его окружил летавший неподалеку рой пчел, заявила Дэниелс. Ее коллега принялся бегать по площадке и отбиваться от насекомых.

«Его вроде бы не покусали. Я думаю, он просто увидел пчел и слетел с катушек, и я его понимаю», — добавила порнозвезда. Она указала, что в итоге сцену удалось снять так, как планировалось.

Ранее другая знаменитая порноактриса Лиза Энн раскрыла самую необычную сцену в своей карьере. Она рассказала, что однажды на съемках сцены фильма для взрослых упала с лошади.

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      Олег Давыдов
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