Порнозвезда рассказала о самой необычной сцене в своей карьере

Знаменитая американская порноактриса Лиза Энн раскрыла самую необычную сцену в своей карьере. Подробностями она поделилась в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

Энн рассказала, что однажды на съемках сцены фильма для взрослых она упала с лошади. По словам порнозвезды, в этом фильме она играла бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, а ее партнер, актер Гай Де Сильва — Барака Обаму. Съемки проходили в каньонах Лос-Анджелеса, и пара должна была вместе кататься на лошади. При этом дрессировщик предупредил находившихся на площадке людей о том, чтобы они не кричали и тем самым не напугали животное.

«Режиссер закричал "Мотор!" так громко, что лошадь сорвалась с места, я упала с ее спины, Гай тоже упал. Мы не пострадали, но ситуация все равно была тревожной», — вспомнила гостья подкаста. Она добавила, что после инцидента режиссер отказался от идеи заснять актеров на лошади, однако животное все-таки решили использовать в кадре. «Мы снимали сцену на сене, и лошадь постоянно подходила к нам и брала себе сено, — рассказала Энн.

Ранее порноактриса Джоанна Энджел назвала самой безумной в своей карьере сцену в фильме для взрослых, в которой она сыграла зомби. Порнозвезда заверила, что видео получило большой успех.