Порнозвезда рассказала о съемках в самой безумной сцене

Порнозвезда Джоанна Энджел назвала сцену в образе зомби самой безумной в своей карьере

Американская порнозвезда Джоанна Энджел рассказала, что в начале 2000-х годов снялась в видео для взрослых в образе зомби. В подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube, она назвала эту сцену самой безумной в своей карьере.

По словам порноактрисы, на съемках использовалось много ненастоящей крови. «Мы снимали в очень большом помещении, там были очень высокие потолки. И кровь попала даже на потолок», — поделилась она.

Энджел отметила, что опубликовала видео на своем сайте, и оно стало очень популярным. После премьеры ей также звонили из журналов, посвященных хоррор-тематике. Кроме того, благодаря ролику она выиграла премию AVN Award, также известную как «Порно-Оскар», в номинации «Самая скандальная сцена».

Впоследствии Энджел удалила ролик с сайта. Порноактриса добавила, что ей поступало много обращений от возмущенных пользователей по поводу исчезновения видео.

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