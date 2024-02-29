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20:38, 29 февраля 2024Бывший СССР

Посол МИД Армении по особым поручениям ушел в отставку

Посол МИД Армении Марукян ушел в отставку из-за разногласий с Пашиняном

Фото: Пресс-служба Президента Армении

Посол Министерства иностранных дел Армении по особым поручениям Эдмон Марукян ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Об этом экс-дипломат сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Представил премьер-министру Николу Пашиняну прошение об освобождении от должности посла по особым поручениям республики Армения. (...) в последнее время различия в наших видениях по ряду фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте», — говорится в публикации.

Марукян отметил, что продолжит служить армянскому народу и применит свой опыт международной работы на благо республики.

В сентябре 2023 года Марукян участвовал в переговорах с Россией по поводу ратификации Арменией Римского статута об учреждении Международного уголовного суда. Тогда экс-дипломат объяснял, что процедура направлена не против Москвы, а против Баку.

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      Глеб Палехов
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