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20:42, 29 февраля 2024Россия

Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

Раненый военный, которого высадили из самолета, заявил, что не курил на борту

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Военнослужащий, получивший ранение на специальной военной операции (СВО), заявил, что не употреблял табак на борту самолета авиакомпании «Победа», с которого его высадили за курение. Такие подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, мужчина сообщил, что он заядлый курильщик, поэтому его одежда пахнет табаком. На борту самолета он не курил. При этом у него присутствовали сигареты, однако они были не в кармане, а в сумке, которую он разместил в багажном отсеке над своим сиденьем.

Экипаж самолета не обнаружил в туалете ни окурка ни дыма после того, как оттуда вышел военный. Датчики дыма также не срабатывали.

Об инциденте стало известно ранее 29 февраля. Отмечается, что бортпроводница заподозрила, что военный курил в туалетной кабине и вызвала полицию. Она почувствовала запах табачного дыма как раз после того, как оттуда вышел военнослужащий. Пилот принял решение снять пассажира с рейса.

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      Никита Абрамов
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