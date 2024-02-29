Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

Раненый военный, которого высадили из самолета, заявил, что не курил на борту

Военнослужащий, получивший ранение на специальной военной операции (СВО), заявил, что не употреблял табак на борту самолета авиакомпании «Победа», с которого его высадили за курение. Такие подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, мужчина сообщил, что он заядлый курильщик, поэтому его одежда пахнет табаком. На борту самолета он не курил. При этом у него присутствовали сигареты, однако они были не в кармане, а в сумке, которую он разместил в багажном отсеке над своим сиденьем.

Экипаж самолета не обнаружил в туалете ни окурка ни дыма после того, как оттуда вышел военный. Датчики дыма также не срабатывали.

Об инциденте стало известно ранее 29 февраля. Отмечается, что бортпроводница заподозрила, что военный курил в туалетной кабине и вызвала полицию. Она почувствовала запах табачного дыма как раз после того, как оттуда вышел военнослужащий. Пилот принял решение снять пассажира с рейса.