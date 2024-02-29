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11:40, 29 февраля 2024Россия

Раненого на СВО военного высадили из самолета авиакомпании «Победа»

«Победа» высадила из самолета возвращавшегося домой после лечения участника СВО

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

В Москве высадили из самолета авиакомпании «Победа» раненого на специальной военной операции (СВО) военного, возвращавшегося домой после лечения. Рейс «Москва — Барнаул», которым должен был лететь участник СВО, задержали на полтора часа. Об этом сообщил телеканал «Катунь 24».

По его данным, бортпроводница заподозрила, что военный курил в туалетной кабине и вызвала полицию. Она почувствовала запах табачного дыма как раз после того, как оттуда вышел военнослужащий. Сам он утверждает, что не курил в самолете, но сделал это перед посадкой. Сигарет в карманах у военного не было, а очевидцы говорят, что от него пахло табаком и до посещения туалета. Несмотря на это, пилот принял решение снять пассажира с рейса из-за нетерпимости к табаку.

В материале отмечается, что участник СВО провел в московском госпитале три месяца после ранения. Улететь домой он так и не смог.

Ранее стало известно, что в самолете российской авиакомпании, летевшем из Барнаула в Москву, сняли с рейса экс-депутата законодательного собрания Алтайского края Артака Махсудяна с избыточным весом. Причиной тому стал отказ пристегнуть ремень безопасности и дальнейшие оскорбления в адрес бортпроводников на просьбу пристегнуться. Позднее чиновник объяснил свое поведение тем, что перенервничал на фоне онкологического заболевания.

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      Владислав Толстиков
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