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13:49, 29 февраля 2024Экономика

Путин предложил ввести банковский продукт без права отзыва

Путин предложил ввести безотзывный сберегательный сертификат на срок от трех лет

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию предложил ввести в стране новый банковский продукт — сберегательный сертификат без права отзыва сроком от трех лет. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Интерес к вводимому сертификату должны вызвать повышенные ставки, которые банки смогут предлагать из-за строгих условий. Вложенные средства будут застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем обычные депозиты.

В январе этого года в России была запущена программа долгосрочных сбережений, которая также позволяет вкладывать средства на длительный срок на выгодных условиях. В середине января Путин поручил привлечь в нее до конца года не менее 250 миллиардов рублей.

Многолетние вложения граждан без возможности срочного возвращения средств, так называемые длинные деньги, необходимы властям для масштабных инвестиций в развитие экономики. Деньги граждан должны вместе с расходами государства должны будут пойти на крупные инфраструктурные проекты и программу импортозамещения.

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      Платон Щукин
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