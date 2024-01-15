Путин поставил план по участию граждан в программе долгосрочных сбережений

Путин поручил за год привлечь в долгосрочные сбережения 250 млрд рублей граждан

До конца 2024 года объем вложений граждан в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) должен составить не менее 250 миллиардов рублей. Такой план поставил президент страны Владимир Путин, о чем говорится в его поручении правительству, опубликованном на сайте Кремля.

Он поручил принять меры по привлечению граждан и увеличению участников программы, чтобы в 2026 году этот показатель достиг уровня не менее одного процента от ВВП. Ответственным за исполнение поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад по этому вопросу он должен представить до 1 мая 2024 года, а далее — раз в квартал.

Программа, участие в которой предполагается добровольным, запущена в 2024 году. Ее авторы указывают, что долгосрочные сбережения позволят гражданам в простой и удобной форме копить для дополнительного дохода в будущем или создать «подушку безопасности».

Для участия ПДС нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и далее переводить туда свои средства. Также разрешается перевести в долгосрочные сбережения сформированные ранее пенсионные накопления.

В Банке России подчеркивают, что НПФ будут инвестировать средства только в надежные проекты, например в развитие российской инфраструктуры. При этом ранее первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин отмечал, что пока усилий для мотивации граждан воспользоваться предложением недостаточно и потенциальных участников надо бы мягко подтолкнуть.

Между тем в конце декабря прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в экономику необходимо привлечь средства россиян в размере 40 триллионов рублей. По его словам, речь идет о тех деньгах, что «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».