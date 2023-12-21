Власти собрались инвестировать в экономику триллионы рублей россиян

Минфин: для инвестиций в экономику нужно привлечь 40 триллионов рублей россиян

Минфин собирается привлечь средства россиян для инвестиций в экономику в размере 40 триллионов рублей, рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Министр уточнил, что речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах» в то время как они могут приносить доход россиянам и использоваться в качестве источника для экономического развития.

Отметив, что доля фондового рынка увеличится с 5-7 процентов до 11-12 процентов в 2030 году, Силуанов обратил внимание на то, что сейчас главным источником инвестиций является прибыль компаний. «Правительство ставит перед нами задачу о том, чтобы увеличить долю привлечения с финансового рынка как источника для собственных инвестиционных ресурсов», — сказал он.

Ранее стало известно, что к концу текущего года число россиян, имеющих брокерский счет на Мосбирже, достигнет 30 миллионов, а к 2026 году частных инвесторов в стране станет еще на 10 миллионов больше. Ожидается, что коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды к указанному периоду превысят 500 миллиардов рублей.