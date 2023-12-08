Названо число россиян с брокерскими счетами

К концу 2023 года каждый четвертый россиянин обзаведется брокерским счетом

К концу 2023 года число граждан страны, имеющих брокерский счет на Мосбирже, достигнет 30 миллионов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталия Сергейчука. Таким образом, опцией обзаведется каждый четвертый взрослый россиянин.

По словам специалиста, к 2026 году число частных инвесторов в стране увеличится уже до 40 миллионов. В материале отмечается, что в ближайшие годы они будут играть значительную роль, участвуя в развитии экономики России, а коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды к указанному периоду превысят 500 миллиардов рублей.

При этом самым популярным инвестиционным инструментом останутся акции, доля которых в структуре вложений физических лиц в 2023 году превысит 50 процентов.

Тенденция фиксируется на фоне того, что, по данным аналитиков ЦБ, отток средств с брокерских счетов россиян в 2022 году составил 1,5 триллиона рублей, а средний их размер сократился в тот же период с 409 тысяч до 205 тысяч рублей. Две трети брокерских счетов россиян, как писал «Коммерсантъ», тогда пустовали, в том числе по причине неопределенной ситуации на рынке.