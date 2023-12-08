Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:51, 8 декабря 2023Экономика

Названо число россиян с брокерскими счетами

К концу 2023 года каждый четвертый россиянин обзаведется брокерским счетом

Фото: Luke Southern / Unsplash

К концу 2023 года число граждан страны, имеющих брокерский счет на Мосбирже, достигнет 30 миллионов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталия Сергейчука. Таким образом, опцией обзаведется каждый четвертый взрослый россиянин.

По словам специалиста, к 2026 году число частных инвесторов в стране увеличится уже до 40 миллионов. В материале отмечается, что в ближайшие годы они будут играть значительную роль, участвуя в развитии экономики России, а коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды к указанному периоду превысят 500 миллиардов рублей.

При этом самым популярным инвестиционным инструментом останутся акции, доля которых в структуре вложений физических лиц в 2023 году превысит 50 процентов.

Тенденция фиксируется на фоне того, что, по данным аналитиков ЦБ, отток средств с брокерских счетов россиян в 2022 году составил 1,5 триллиона рублей, а средний их размер сократился в тот же период с 409 тысяч до 205 тысяч рублей. Две трети брокерских счетов россиян, как писал «Коммерсантъ», тогда пустовали, в том числе по причине неопределенной ситуации на рынке.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Появилось видео с заявлением Путина о выдвижении кандидатом в президенты

      С севера сектора Газа вывезли 50 миллионов долларов ради спасения экономики

      В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

      Власти российского города украли ель у пенсионерки

      В США допустили отказ Киева от территорий для прекращения конфликта с Россией

      Украину предупредили о проблемах с иностранными наемниками

      Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы

      В Сибири обнаружена древнейшая крепость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости