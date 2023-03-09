Размер брокерского счета россиян за год стал вдвое меньше

В ЦБ заявили, что средний размер брокерского счета россиян за 2022 год снизился вдвое

За 2022 год средний размер брокерского счета россиян сократился с 409 тысяч до 205 тысяч рублей, сообщает Банк России.

Объем активов уменьшился не столько из-за вывода средств со счетов, сколько из-за обрушения стоимости акций, заморозки активов россиян в депозитариях недружественных стран, а также санкций против крупнейших брокеров, попавших под санкции в марте-апреле 2022 года.

За год доля клиентов, у которых на счете лежит меньше десяти тысяч рублей, увеличилась до 21 процента, а доля клиентов с пустыми счетами — до 66 процентов. Если не принимать их во внимание, то средний размер брокерского счета составит 1,3 миллиона рублей, что также почти вдвое меньше, чем в 2021 году (2,2 миллиона рублей).

Сейчас в фондовый рынок инвестирует почти треть экономически активного населения. За год число клиентов брокеров выросло на 36 процентов, до 22,9 миллиона человек. Суммарно их активы составляют 6 триллионов рублей, из которых 5,3 триллиона приходятся на ценные бумаги, преимущественно акции российских компаний и облигации федерального займа (ОФЗ).

Большинство владельцев счетов — жители Москвы и Санкт-Петербурга (суммарно 17 процентов от всех клиентов), которые держат 51 процент всех активов.

В начале марта шесть крупных российских брокеров («Финам», «Атон», ITinvest (бывший ITI Capital), «Цифра брокер», БКС и «КИТ Финанс») ввели ограничения на вывод долларов и евро со счетов. Некоторые запретили и прием валют. Эти меры объяснили изменением требований к проведению платежей у банков-посредников и антироссийскими санкциями.

