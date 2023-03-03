Шесть крупных российских брокеров ужесточили условия вывода валюты со счетов

Frank Media: шесть крупных брокеров за неделю ввели ограничения на вывод валюты со счетов

На этой неделе ограничения на вывод валюты со счетов ввели шесть крупных российских брокеров — «Финам», «Атон», ITinvest (бывший ITI Capital), «Цифра брокер» (ранее «Фридом Финанс»), БКС и «КИТ Финанс», обратил внимание Frank Media.

Первые пять компаний установили минимальную сумму для вывода средств на уровне 15 тысяч долларов. При этом брокер БКС ужесточил условия и в отношении европейской валюты — теперь минимальный лимит на вывод составляет пять тысяч евро. В свою очередь, «КИТ Финанс» полностью запретил вывод и прием средств в обеих валютах.

Почти все брокеры объяснили меры тем, что их банк-посредник изменил требования к проведению платежей и выводу средств со счетов. Банком-партнером компаний «Атон», «Финам» и «Цифра брокер» является Райффайзенбанк. Брокеры уточнили, что новые ограничения его не коснутся.

Другую причину ужесточения условий назвала компания «КИТ Финанс», связавшая ограничения с антироссийскими санкциями. По данным Frank Media, контрагентами брокера были банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) в отношении долларов и Bank GPB International («дочка» Газпромбанка в Люксембурге) в отношении евро. БСПБ попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании.

Причем в октябре прошлого года ряд брокеров начал пересматривать тарифы за хранение «недружественных» валют на брокерских счетах клиентов в сторону смягчения. Полностью решил отменить комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на брокерских счетах, «Газпромбанк Инвестиции». Также значительно смягчили условия хранения валюты на счетах «БКС Мир инвестиций» и «Финам».

В конце февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России. Под ограничительные меры попали ранее избегавшие их Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. Таким образом, теперь санкции касаются всех российских системно значимых банков.