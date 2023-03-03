Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:35, 3 марта 2023Экономика

Шесть крупных российских брокеров ужесточили условия вывода валюты со счетов

Frank Media: шесть крупных брокеров за неделю ввели ограничения на вывод валюты со счетов
СюжетСанкции против России:

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На этой неделе ограничения на вывод валюты со счетов ввели шесть крупных российских брокеров — «Финам», «Атон», ITinvest (бывший ITI Capital), «Цифра брокер» (ранее «Фридом Финанс»), БКС и «КИТ Финанс», обратил внимание Frank Media.

Первые пять компаний установили минимальную сумму для вывода средств на уровне 15 тысяч долларов. При этом брокер БКС ужесточил условия и в отношении европейской валюты — теперь минимальный лимит на вывод составляет пять тысяч евро. В свою очередь, «КИТ Финанс» полностью запретил вывод и прием средств в обеих валютах.

Почти все брокеры объяснили меры тем, что их банк-посредник изменил требования к проведению платежей и выводу средств со счетов. Банком-партнером компаний «Атон», «Финам» и «Цифра брокер» является Райффайзенбанк. Брокеры уточнили, что новые ограничения его не коснутся.

Другую причину ужесточения условий назвала компания «КИТ Финанс», связавшая ограничения с антироссийскими санкциями. По данным Frank Media, контрагентами брокера были банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) в отношении долларов и Bank GPB International («дочка» Газпромбанка в Люксембурге) в отношении евро. БСПБ попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Золотая стена. Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
Золотая стена.Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
9 января 2023

Причем в октябре прошлого года ряд брокеров начал пересматривать тарифы за хранение «недружественных» валют на брокерских счетах клиентов в сторону смягчения. Полностью решил отменить комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на брокерских счетах, «Газпромбанк Инвестиции». Также значительно смягчили условия хранения валюты на счетах «БКС Мир инвестиций» и «Финам».

В конце февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России. Под ограничительные меры попали ранее избегавшие их Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. Таким образом, теперь санкции касаются всех российских системно значимых банков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей
В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла
Певица Ханна показала синяки на ягодицах
В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции
Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета
Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета
На Украине настоятеля храма УПЦ обвинили в госизмене
Стали известны детали нового мегапроекта в России
Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.