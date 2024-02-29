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17:11, 29 февраля 2024Бывший СССР

Премьер Литвы увидела усилия Кремля в протестах польских фермеров

Премьер Литвы Шимоните заявила об усилиях России в протестах польских фермеров
СюжетПротесты на Украине

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала протесты против провоза украинского зерна, которые польские фермеры планируют провести у польско-литовской границы. В них она увидела возможное участие России, передает ТАСС.

«Попытки утверждать, что Литва каким-то образом участвует в какой-то карусели с зерном, очень напоминают усилия Кремля поссорить между собой двух самых больших сторонников Украины», — заявила Шимоните.

Политик добавила, что в качестве аргументов относительно протестов фермеров часто звучат ложные утверждения. В этой связи Шимоните предположила, что этим могут в своих интересах пользоваться «третьи страны».

По ее словам, подобная ситуация ранее складывалась и с украинскими беженцами. Она напомнила, что тогда появлялись сообщения о получении ими социальных выплат в большем размере в сравнении с местными жителями.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что польские фермеры нарушают нацбезопасность Литвы и Польши. Он также обвинил протестующих в организации гибридных атак, какими якобы пользуется российская пропаганда.

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      Екатерина Грищенко
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