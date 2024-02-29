Путин объявил о запуске программы «Время героев» для участников СВО

Путин: прием заявок на «Время героев» для участников СВО начнется 1 марта

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, заявил, что с 1 марта этого года стартует прием заявок на кадровую программу «Время героев». Российский лидер отметил, что в ней примут участие герои специальной военной операции (СВО), передает его слова ТАСС.

Президент пояснил, что ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые на данный момент сражаются в действующих частях, уже в эту пятницу смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы.

Обучение начнется в ближайшие месяцы, наставниками программы станут сотрудники правительства, администрации президента, главы регионов и представители крупных компаний. Участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах РФ, подчеркнул Путин.

Ранее Путин во время выступления заявил, что СВО поддерживает абсолютное большинство россиян. «Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе», — сказал он.