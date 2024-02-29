Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 29 февраля 2024Россия

Путин объявил о запуске программы «Время героев» для участников СВО

Путин: прием заявок на «Время героев» для участников СВО начнется 1 марта

Фото: Bulkin Sergey

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, заявил, что с 1 марта этого года стартует прием заявок на кадровую программу «Время героев». Российский лидер отметил, что в ней примут участие герои специальной военной операции (СВО), передает его слова ТАСС.

Президент пояснил, что ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые на данный момент сражаются в действующих частях, уже в эту пятницу смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы.

Обучение начнется в ближайшие месяцы, наставниками программы станут сотрудники правительства, администрации президента, главы регионов и представители крупных компаний. Участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах РФ, подчеркнул Путин.

Ранее Путин во время выступления заявил, что СВО поддерживает абсолютное большинство россиян. «Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      Отец жены Канье Уэста захотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери

      Путин призвал наращивать пропускную способность железных дорог на Юг

      Путин рассказал о строительстве нового атомного ледокола

      В Британии отправку войск НАТО на Украину назвали погружением в мировую войну

      Украинских школьников научат управлять дронами

      Блогеры посоветовали необходимые для спасения в экстренной ситуации упражнения

      Оценен масштаб рекордного пожара в Техасе

      В Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак»

      У популярной комедийной актрисы нашли редкое заболевание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше