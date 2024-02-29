Путин заявил о втягивании России в гонку вооружений

Путин: Запад пытается повторить трюк, который удался в 1980-е годы с СССР

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений и повторить историю СССР в 1980-х годах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин прокомментировал расходы на оборону на фоне конфронтации с Западом. Он подчеркнул важность рационального планирования расходов на оборону.

«Мы понимаем, что Запад пытается втянуть в гонку вооружений, тем самым измотать, повторить трюк, который удался в 1980-е годы с Советским Союзом», — заявил президент России. Он напомнил, что в 1981-1988 годах расходы СССР на оборону составляли 13 процентов валового национального продукта (ВНП). Путин отметил, что необходимо максимально эффективно развивать интеллектуальный и оборонный потенциал страны.

Ранее Путин констатировал начало гонки вооружений между Россией и США после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне (ПРО). По его словам, это соглашение являлось краеугольным камнем международной безопасности.