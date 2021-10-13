Президент Путин о выходе США из договора по ПРО: гонка вооружений на марше

Президент России Владимир Путин констатировал начало гонки вооружений между Россией и США после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне (ПРО), и выразил сожаление на этот счет. Слова российского лидера, которые он произнес на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает «Интерфакс».

«Гонка вооружений на марше, к сожалению. Началась она после выхода США из договора по противоракетной обороне, — сказал Путин. — Это фундаментальная вещь, краеугольный камень международной безопасности. Это не просто защита, это попытка получить стратегические преимущества, обесточивая ядерный потенциал вероятного противника».

Российский лидер отметил, что еще в 2003 году призывал американскую сторону не выходить из договора по ПРО. Он сказал представителям США, что в этом случае Россия будет вынуждена или создать такую же систему, или создать другую, которая, «безусловно, будет преодолевать ПРО».

«Ответ от американских партнеров был такой: наше ПРО не против вас, вы делайте что хотите, будем исходить из того, что не против нас», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия в данный момент готова вести с США диалог на эту тему.

В июне 2021 года Путин говорил, что гонка вооружений ведется в мире «как открыто, так и скрытно», пишет «Интерфакс».

В апреле 2021 года президент России назвал долю современного оружия в ядерной триаде страны. По его словам, до конца года она превысит 88 процентов. По словам главы государства, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» будет принята на вооружение в конце 2022 года.