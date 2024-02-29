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18:10, 29 февраля 2024Наука и техника

РКЦ «Прогресс» отправит на Восточный еще две ракеты «Союз»

Баранов: осенью РКЦ «Прогресс» отправит на Восточный еще две ракеты «Союз»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» осенью 2024 года отправит на космодром Восточный еще две ракеты «Союз», заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. Об этом сообщает ТАСС.

«Две машины здесь находятся в различной степени готовности, две машины изготовлены для этого космодрома, лежат в Самаре, и еще одна в сентябре изготавливается», — сказал руководитель.

Он допустил, на космодром могут быть отправлены три ракеты «Союз». Перспективы нового космодрома Баранов оценили как хорошие. «Будем работать, будем "стрелять"», — сказал он.

Ранее с Восточного на ракете «Союз» был запущен гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Космический аппарат успешно вышел на нужную околоземную орбиту.

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      Иван Потапов
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