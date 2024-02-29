Россияне потребовали закрыть кафе со стриптиз-шоу в 25 километрах от зоны СВО

В Белгородской области потребовали закрыть кафе со стриптиз-шоу в Валуйках

Жители Белгородской области потребовали закрыть кафе в Валуйках, устроившее стриптиз-шоу в 25 километрах от зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На приложенных к посту кадрах видно, как полуобнаженные женщины в нижнем белье моют и шлепают друг-друга. Кроме того, танцовщицы имитируют поцелуй.

Как выяснил канал, речь идет о кафе Roly-Poly, а возмутившее горожан шоу прошло в День защитника Отечества 23 февраля. При этом организаторы заявили, что танцовщицы приехали из Белгорода, который также обстреливается, но там стриптиз-шоу никто не возмущается.

Издание «Подъем» пишет, что жалоба на заведение появилась в комментариях в соцсетях губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Ее автор заявил, что, «пока одни люди самоотверженно выполняют свою работу, подвергая свою жизнь опасности, другие люди открывают заведения непонятного характера». На это отреагировал глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, который заверил, что администрация уже обратилась в ответственные органы «для принятия мер к заведению».

В беседе с изданием сотрудники заведения заявили, что гости знали о содержании шоу, претензий со стороны посетителей не было и все зрители остались довольны. «Такое шоу мы первый раз заказали в наше заведение и, наверное, в последний. Мы не ожидали, что обрушится такой поток хейта и жалоб. Никого не хотели обидеть или оскорбить», — сказал собеседник издания.

Ранее в библиотеке Северодвинска на 23 Февраля также устроили стриптиз-представление. В сети появился ролик, на котором видно, как ростовая кукла-стриптизерша с плеткой в руке танцует, оголяя грудь перед сидящими на стульях мужчинами. После поднявшегося общественного резонанса коллектив библиотеки признал, что поздравление в таком формате было неуместно.

